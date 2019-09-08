В Курганской области на избирательном участке скончался 90-летний пенсионер

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Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов

Сельский житель решил пойти проголосовать, несмотря на плохое самочувствие с самого утра.

В Целинном районе Курганской области 90-летний мужчина пришёл в избирательный участок села Луговское, где ему стало плохо и он скончался. Портал "Область45" сообщает, что медики прибыли через девять минут после звонка, но уже не успели спасти пенсионера.

Предварительной причиной смерти называли острую сердечно-сосудистую недостаточность. Журналисты портала выяснили у соседей пенсионера, что утром у мужчины подскочило давление, ему дали лекарства, после чего он отправился выразить свою гражданскую позицию.

Весной этого года аналогичные случаи произошли на выборах в соседней Украине. И мужчина, и женщина были пожилыми людьми.

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