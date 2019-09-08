В Комсомольске-на-Амуре избирателей приходилось подвозить на участок на лодках

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Фото © ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на данный момент из-за паводков действует режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники МЧС сегодня помогали жителям подтопленных районов Комсомольска-на-Амуре добираться до избирательных участков в единый день голосования. В городе сложилась сложная ситуация из-за паводка.

Сегодня пришлось вмешиваться, привлекать МЧС для организации плавсредств, чтобы обеспечить избирательное право граждан, которые не захотели выселяться из своих домов, остались на крышах и чердаках, — отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

В Хабаровском крае выбирают депутата Госдумы, депутатов регионального парламента, выбирают мэра и депутатов Думы Комсомольска-на-Амуре, членов Гордумы Хабаровска.

Ранее Лайф сообщал, что избиратели в Хабаровском крае нашли среди проголосовавших умерших родственников.

За ходом Единого дня голосования следите в онлайн-трансляции Лайфа

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