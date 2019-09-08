Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов

На выборах у него было два конкурента: депутат Горсовета Назрани и старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-коммуникации".

Народное собрание Ингушетии избрало главой республики Махмуд-Али Калиматова, который занимал этот пост с приставкой "временно исполняющий обязанности".

За него отдали голоса 27 из 31 депутата. Один голос был признан недействительным.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин вносил на рассмотрение в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Кроме Калиматова это были депутат Горсовета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-коммуникации" Магомед Зурабов.

Напомним, что Владимир Путин назначил Махмуда-Али Калиматова врио главы Ингушетии в конце июня. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова.