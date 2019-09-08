Эксперт заявил, что у жителей Забайкалья изменилось отношение к власти

Более всего забайкальцы жаждали от нового руководства открытости, и её им обеспечили.

Политический консультант, руководитель региональных программ "Общественный экспертный совет" Пётр Ханас считает одним из важнейших результатов избирательной кампании на выборах губернатора Забайкалья изменение отношения жителей к власти.

— Ситуация в регионе, на фоне которой проходила избирательная кампания, была довольно непростой. Забайкальский край — депрессивный регион, при этом и без того сложное положение усугубили природные катаклизмы в виде масштабных лесных пожаров. Однако я бы отметил, что одним из важных результатов этой губернаторской кампании явилось изменение отношения населения к региональной власти. От нового врио люди ждали в первую очередь открытости, и Александр Осипов её обеспечил, — написал эксперт в "Фейсбуке".

По оценке Ханаса, врио губернатора удалось повысить вовлечённость жителей Забайкалья в решение региональных проблем. Избирательная кампания Осипова строилась на прямом диалоге с населением, ярким примером чему является программа "Прямой разговор".

— Кроме того, ему удалось провести серьёзные кадровые изменения, добиться значительного увеличения федерального финансирования для края, повысить региональный коэффициент на заработные платы. Всё это, безусловно, способствовало росту позитивных настроений, — считает политконсультант.

Ханас добавил, что избирательная кампания была достаточно прозрачной, открытой и конкурентной. В предвыборную гонку сначала вступило рекордное число кандидатов — девять человек. Однако до финальной стадии дошло четверо. По его мнению, из-за того, что они не смогли предоставить сколько-нибудь серьёзных аргументов.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в Забайкалье проходят досрочные выборы губернатора. На кресло претендует четыре человека: врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), Елена Краузе от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и Яна Шпак от Партии роста. Также в регионе выбирают депутатов думы Читы седьмого созыва и органы местного самоуправления. В крае открыто 783 избирательных участка.