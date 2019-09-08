Прямая трансляция: Элла Памфилова подводит промежуточные итоги выборов

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Глава ЦИК Элла Памфилова подводит промежуточные итоги единого дня голосования. На Сахалине и Дальнем Востоке избирательные участки уже закрылись — там идёт подсчёт голосов.

За ходом Единого дня голосования следите в онлайн-трансляции Лайфа

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