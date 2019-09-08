Полиция не нашла свидетельств обстрела автобуса с наблюдателями в Туве

На транспортном средстве не обнаружили следы огнестрельных отверстий, лишь проколы передних колёс.

Правоохранители не обнаружили следов обстрела автобуса, который вёз наблюдателей и журналистов в Туву из Красноярского края. Слова и.о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы приводит пресс-центр правительства Тывы.

— Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3–4 всадника, 5–6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы, — заявил Тарначы.

В отделения полиции также не поступали заявления о пострадавших после вчерашнего инцидента.

И.о. министра добавил, что граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тыва.

О самом случае Лайф сообщал ранее. На границе Красноярского края и Республики Тыва группа неизвестных людей в масках на лошадях напала на автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный Хурал. В регионе проходят выборы депутатов республиканского парламента третьего созыва и 60 муниципальных выборов.