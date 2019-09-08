Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалина после обработки 18,5% протоколов

Ранее эксперты прогнозировали, что второго тура в этом регионе не будет почти наверняка.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко вышел в лидеры на выборах главы региона после подсчёта 18,5% голосов. Такие данные озвучили в информационном центре ЦИК, передаёт "Интерфакс".

К настоящему моменту Лимаренко набирает 70,38% голосов. Второе место, согласно промежуточным результатам, делят кандидат от КПРФ Алексей Корниенко и от ЛДПР Дмитрий Флеер (12,19% и 12,11% соответственно). У кандидата Дмитрия Зенкина ("Коммунисты России") и Дмитрия Кочергина (КПСС) менее 4%.

Таким образом, прогнозы экспертов почти наверняка оправдаются: второго тура на Сахалине, наиболее вероятно, не будет. По словам наблюдателей, выборы в Сахалинской области проходили без явных нарушений, а избирательные комиссии работали слаженно.