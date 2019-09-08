Оса пыталась помешать контролировать выборы на одном из участков в Москве

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Фото © Flickr/slgc

Больше таких курьёзных случаев в ходе единого для голосования в столице не происходило.

На одном из избирательных участков столицы оса села на камеру, которая контролировала проведение голосования в Мосгордуму. Но изображение было восстановлено быстро.

Процедура контроля на выборах уже выверена, но иногда возникают курьёзы, отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.

Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги её героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, — отметил он.

Ковалёв добавил, что помимо этого случая, на участках ничего курьёзного больше не происходило.

Напомним, сегодня в рамках выборов в Мосгордуму в столице открылось более 3,6 тысячи избирательных участков. В выборах депутатов Мосгордумы участвуют 225 кандидатов.

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