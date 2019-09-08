Оса пыталась помешать контролировать выборы на одном из участков в Москве

Больше таких курьёзных случаев в ходе единого для голосования в столице не происходило.

На одном из избирательных участков столицы оса села на камеру, которая контролировала проведение голосования в Мосгордуму. Но изображение было восстановлено быстро.

Процедура контроля на выборах уже выверена, но иногда возникают курьёзы, отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.

— Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги её героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, — отметил он.

Ковалёв добавил, что помимо этого случая, на участках ничего курьёзного больше не происходило.

Напомним, сегодня в рамках выборов в Мосгордуму в столице открылось более 3,6 тысячи избирательных участков. В выборах депутатов Мосгордумы участвуют 225 кандидатов.