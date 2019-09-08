Памфилова лично проверила работу цифрового избирательного участка в Москве

Глава Центризбиркома Элла Памфилова лично проверила работу цифрового избирательного участка, а заодно и оборудование для голосования. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, она посетила избирательный участок №9008 в центре столицы, который расположен во Дворце творчества детей и молодёжи на Миуссах.
Памфилова отметила хорошую явку на этом избирательном участке. Здесь зарегистрировались граждане из 19 регионов, в 16 из которых выбирают губернаторов, а в трех — депутатов Госдумы.
— На этот момент здесь проголосовали 40 человек из 188-ми, которые здесь зарегистрированы, — отметила Памфилова.