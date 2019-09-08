На выборах в Хабаровске сняли на видео "карусель" избирателей

Герой ролика отправляет двух мужчин с уже заполненными бюллетенями на очередной избирательный участок.

Пользователи соцсетей сообщили об очередном грубом нарушении на выборах в Хабаровске. В местных пабликах появилось видео так называемой карусели, когда один и тот же человек голосует на разных избирательных участках.

На кадрах видно, как двое неизвестных отдают сидящему в автомобиле мужчине пачку бумаг и получают бюллетени с проставленными галочками. При этом последний им велит: "Идёте на 112-й, делаете то же самое, после расчёт". Очевидно, речь идёт об избирательном участке.

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за выборами Максим Григорьев назвал происходящее прямым нарушением российского законодательства. Он обратил внимание и на другие возмутительные случаи на избирательных участках в Хабаровске.

— В день выборов по социальным сетям и мессенджерам распространяется реклама ЛДПР. Аналогичным образом реклама этой партии незаконно находится в непосредственной близости от избирательных участков (УИК № 36, УИК № 92, УИК № 99, УИК № 199, УИК № 114). На просьбы убрать агитацию партии члены участковых избирательных комиссий отвечают отказом, как на участке № 37. Наблюдатели также отмечают многочисленные случаи нарушения тайны голосования — в кабинках находится по два человека, — говорит Григорьев.

Кроме того, член ОП обратил внимание на появившееся в соцсетях фото приказа министра образования и науки Хабаровского края А.Г. Кузнецовой. В документе руководителям государственных учреждений предписывается "провести организационную работу по повышению уровня участия сотрудников в выборах", а "информацию об ответственном (ФИО, занимаемая должность, номер телефона, в том числе сотовый), количестве человек, планирующих принять участие в выборах," необходимо "отправить в министерство".

К слову, нарушений на выборах в Хабаровске было более чем достаточно. Ранее сообщалось, что на некоторых участках были замечены агитационные наклейки ЛДПР. Кроме того, избиратели в Хабаровском крае нашли среди проголосовавших умерших родственников. По словам политологов, именно в этом регионе наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".