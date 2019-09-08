С сайта "Голоса" удалили десятки сообщений о нарушениях в Хабаровском крае

Зато движение множит непроверенные сообщения о мифических нарушениях на выборах в Мосгордуму. Эксперты уверены: доверять "Голосу" больше нельзя. Это ангажированная организация, которая отрабатывает собственный сценарий, не имеющий ничего общего с беспристрастным наблюдательным процессом.

Наблюдатели бьют тревогу: с сайте движения в защиту прав избирателей "Голос" исчезли десятки сообщений о нарушениях, допущенных на выборах в Хабаровском крае. Основная часть претензий связана с работой их проекта под названием "Карта нарушений", которая, по словам экспертов, работает в одностороннем порядке.

Ещё некоторое время назад "Карту" называли одним из главных агрегаторов негативных сообщений об избирательном процессе, но недавно всё изменилось.

— Мы всегда слышим от коллег из "Голоса", что на "Карте нарушений на выборах" публикуются абсолютно все сообщения, что модерации на сайте нет, что любой гражданин, обративший внимание на нарушение избирательного законодательства, может направить информацию, и она будет опубликована. Каково же было наше удивление, когда мы обратили внимание на неоднократные исчезновения сообщений, которые подтвердились в реальности, и наши наблюдатели с ними работали, — комментирует ситуацию исполнительный директор движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова.

По мнению экспертов, такое отношение к поступающей информации заставляет сомневаться в объективности и беспристрастности истинных целей общественного движения.

— Доверять "Голосу" нельзя, — заявил в беседе с "Федералпресс" директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Во-первых, это ангажированная организация и ангажированность её понятна. Во-вторых, даже если мы учитываем сообщения о нарушениях, которые поступают, то нельзя не обратить внимание, что львиная доля нарушений, зафиксированных сторонниками "Голоса", приходится на Москву, где проживают эти вот кандидаты, которые ходят и сами и пишут все жалобы. На прошлых выборах ничего такого не было, никого эта Мосгордума не интересовала.

К слову, нарушений на выборах в Хабаровске было более чем достаточно. Ранее сообщалось, что на некоторых участках были замечены агитационные наклейки ЛДПР. Кроме того, избиратели в Хабаровском крае нашли среди проголосовавших умерших родственников. По словам политологов, именно в этом регионе наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".