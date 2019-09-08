В Севастополе в здании, где избирательный участок, произошёл пожар

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Фото ©  ТАСС / Игорь Генералов

В Севастополе в здании, где находится избирательный участок, произошёл пожар. Возгорание уже ликвидировали, и голосование продолжается. Об этом сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.

Здание обесточено, но КОИБ работают от источников бесперебойного питания. Городские службы восстанавливают электроснабжение, подтянут дежурный дизель-генератор, — заявил Даниленко.

К слову, избирательный участок расположен в здании Политехнического лицея.

Сегодня, в единый день голосования, проходят выборы в парламент Севастополя. 16 депутатов изберут по партийным спискам, восемь — по одномандатным округам.

За ходом Единого дня голосования следите в онлайн-трансляции Лайфа

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