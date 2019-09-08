В Астрахани проходит онлайн-марафон "Чистые выборы"

В рамках проекта чиновники, деятели искусства и другие выдающиеся местные жители в прямом эфире обсуждают ход голосования.

В Астрахани с 7:30 утра продолжается онлайн-марафон "Чистые выборы", направленный на объективное и независимое освещение событий, происходящих в единый день голосования на избирательных участках.

В рамках марафона на протяжении всего дня в студию приходят первые лица региона, деятели искусства и другие выдающиеся астраханцы. Они делятся мнением о ходе избирательного процесса и поступающих из ЦИК данных в прямом эфире. За время трансляции уже сменилось несколько ведущих.

Сегодня в 08:00 (07:00 мск) в Астраханской области открылось 580 избирательных участков для голосования на выборах губернатора. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: врио губернатора области Игорь Бабушкин (самовыдвиженец), Николай Арефьев (КПРФ), Тимофей Щербаков от ЛДПР и кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычёв. Помимо того, сегодня в области избирают глав трёх районов, 65 глав муниципальных образований и 121 депутата представительных органов муниципалитетов.