В Волгограде 49-летний кандидат в депутаты от КПРФ умер в день выборов

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Фото © Сталинградский ОБКОМ КПРФ

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался сразу после обхода избирательных участков в Волгограде. Ему было 49 лет.

Случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе, один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков, — приводит слова секретаря Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолия Ярылкина РИА "Новости".

Обстоятельства уточняются. 49-летний Чистяков также был полковником запаса.

В единый день голосования выбирают Волгоградскую областную думу. В выборах принимают участие 339 кандидатов.

За ходом Единого дня голосования следите в онлайн-трансляции Лайфа

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