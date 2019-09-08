В Волгограде 49-летний кандидат в депутаты от КПРФ умер в день выборов

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался сразу после обхода избирательных участков в Волгограде. Ему было 49 лет.

— Случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе, один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков, — приводит слова секретаря Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолия Ярылкина РИА "Новости".

Обстоятельства уточняются. 49-летний Чистяков также был полковником запаса.

В единый день голосования выбирают Волгоградскую областную думу. В выборах принимают участие 339 кандидатов.