Председатель Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Свой голос она отдала на избирательном участке №2237, где она и прикреплена.
— Я считаю этот день очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор, — заявила Матвиенко журналистам.
Она обратилась к жителям Северной столицы, чтобы они приходили голосовать. По ее словам, петербуржцы должны отдать свой голос за того, кто достоин управлять городом, сможет придать ему дальнейший импульс развития и создать комфортные условия для горожан.
Сегодня жители Северной столицы выбирают губернатора Санкт-Петербурга. На этот пост претендуют врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").