Спикер верхней палаты парламента призывает жителей Северной столицы отдать свой голос за кандидата, который сможет придать дальнейший импульс развития Петербурга и создать комфортные условия для горожан.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Свой голос она отдала на избирательном участке №2237, где она и прикреплена.

— Я считаю этот день очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор, — заявила Матвиенко журналистам.

Она обратилась к жителям Северной столицы, чтобы они приходили голосовать. По ее словам, петербуржцы должны отдать свой голос за того, кто достоин управлять городом, сможет придать ему дальнейший импульс развития и создать комфортные условия для горожан.

Сегодня жители Северной столицы выбирают губернатора Санкт-Петербурга. На этот пост претендуют врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").