Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах в ряде регионов

В общей сложности сегодня в стране проходит более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.

В некоторых регионах России продолжается единый день голосования, а в других уже стали подводить итоги. Первые данные пришли с Чукотки, где начался подсчёт голосов на выборах мэра Анадыря. По информации избирательного штаба "Единой России", после обработки бюллетеней с нескольких участков побеждает единоросс Леонид Николаев с 65% голосов.

Все избирательные участки закрылись также в Сахалинской области в 20:00 по местному времени. После подсчёта 18,72% голосов побеждает действующий врио губернатора региона Валерий Лимаренко, которого поддержала "Единая Россия". Он набирает 70,38% голосов.

В ряде других субъектов, где проходят выборы депутатов городских дум, по данным экзитполов, тоже выигрывает ЕР: в Калмыкии 61%, в Кургане 44%, в Северной Осетии 60%. Лидируют единороссы также в Крыму 68%, в Брянской области 58%, в Туве 63%, в Татарстане более 70%, в Тульской области 50%, в Республике Алтай 51%, в Марий Эл 45%. Жители этих регионов выбирают депутатов своих парламентов.

В общей сложности сегодня, в единый день голосования, в стране проходит более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Ранее воспользовался своим избирательным правом президент России Владимир Путин.