Украина выразила "решительный" протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины заявил о "решительном протесте" России из-за местных выборов, которые проходят в Крыму. Об этом говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства Незалежной.

— Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, — говорится в заявлении украинского МИД.

Более того, дипломаты из Незалежной призывают международных экспертов "дать принципиальную оценку незаконным действиям России" из-за проведения выборов в Крыму. Также Киев просит "увеличить давление" на Москву.

Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.