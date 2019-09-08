В Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на выборах

1

В Санкт-Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на избирательных участках. В частности, просмотр видеокамер не подтвердил вброса на УИК №1538.

Хочу отдельно подчеркнуть, что имеют место откровенно фейковые сообщения о нарушениях. В частности, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году, — заявил член горизбиркома Юрий Кузьмин.

На участках за пределами Санкт-Петербурга голосование проходит без нарушений.

За ходом Единого дня голосования следите в онлайн-трансляции Лайфа

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×