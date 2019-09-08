Дед Мороз призвал россиян голосовать: Выбирайте будущее ваших детей!

Добрый волшебник признался, что всегда очень переживает за мальчишек и девчонок. Он обратился к взрослым с просьбой позаботиться о них.

Дед Мороз из Великого Устюга призвал россиян принять участие в выборах, которые сегодня проходят в России. Обращение зимнего волшебника показали в Информационном центре ЦИК в ходе видеоконференции с избирательной комиссией Вологодской области.

— Я уже успел пройтись по нескольким избирательным участкам. Всё проверил: урны стоят на своих местах, бюллетени разложены по стопкам... остался один шаг. Сегодня очень важный день для всей страны, вы выбираете своё будущее и будущее ваших детей, — заявил дедушка.

Добрый волшебник признался, что всегда очень переживает за мальчишек и девчонок. Он призвал позаботиться о подрастающем поколении всех мам и пап, бабушек и дедушек, дядь и тёть.

— Не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор, — обратился к ним Дед Мороз.

В 85 регионах России сегодня состоится более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе в 16 субъектах изберут губернаторов. В некоторых регионах уже приступили к подсчёту голосов.