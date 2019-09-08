Член Общественной палаты: "Голос" полностью себя дискредитировал

Александр Малькевич обратился к представителям организации через портал Лайф с требованием объясниться: какие регионы они у себя в "Голосе" считают "белыми и пушистыми" и почему?

Член Общественной палаты Александр Малькевич разделяет позицию коллеги, Максима Григорьева, относительно движения "Голос", которое полностью провалило наблюдательную миссию в ходе единого дня голосования. Об этом эксперт заявил в беседе с Лайфом.

— "Голос" полностью себя дискредитировал как некий общественный институт, который в определённых кругах пользовался уважением, — считает он.

По словам эксперта, в работе организации произошёл чёткий водораздел: с одной стороны, они публикуют фейки о любых нарушениях, не проверяя и не вникая в суть событий, с другой — закрывают глаза на явные нарушения.

— Потом можно отчитаться для либеральных СМИ, для западных партнёров, что "Голос" титанически работал, выявив по итогам единого дня голосования 5 тысяч нарушений, из которых реальные — один процент, наверное, или два, — рассуждает собеседник Лайфа.

Малькевич тоже обращает внимание, что есть целый ряд регионов, например Хабаровский край, где "Голос" вообще не ничего не видит: там, по версии аффилированных наблюдателей, всё "хорошо, прозрачно, чисто и симпатично".

— Это тоже вызывает резонные вопросы о том, насколько "Голос" заряжен и ангажирован, на каких основаниях. И, как член Общественной палаты, эти вопросы я хочу им задать и задаю сейчас через вас, — подчеркнул общественник. — Пусть расскажут, какие регионы они считают белыми и пушистыми. Почему и кто их заинтересовал подобным образом?

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Хабаровском крае были замечены агитационные наклейки ЛДПР. Кроме того, местные избиратели нашли среди проголосовавших умерших родственников. По словам политологов, именно в этом регионе наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".