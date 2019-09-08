Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы

Накануне выборов Роскомнадзор предупредил иностранные компании о запрете на политическую рекламу в "день тишины" и в единый день голосования — 8 сентября. Однако тем, похоже, наплевать.

Некоторые действия компаний Google и Facebook в Единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он указал, что при попытке найти в поисковой системе Google информацию по словосочетанию "выборы в Мосгордуму", перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", продвигаемой Алексеем Навальным.

В свою очередь Facebook за последние часы дважды блокировал посты о проверке нарушений на выборах в официальном аккаунте Мосгоризбиркома. По словам Малькевича, это и есть "цензура в режиме реального времени", которая происходит на наших глазах.

— Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны? — риторически вопрошает он.

Мнения о том, что Google пытается повлиять на граждан, придерживается и первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

— Про Google, думаю, на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор. Когда это влияет, я уверен, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела, — пояснил Булаев.

Напомним, накануне выборов Роскомнадзор предупредил иностранные компании о запрете на политическую рекламу в "день тишины" 7 сентября и в единый день голосования — 8 сентября. В заявлении было отмечено, что нарушение предписания будет расценено Россией как вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам. Малькевич в своём заявлении сделал вывод, что Google просто "наплевал на предупреждение Роскомнадзора".