Хакеры атаковали сайт ЦИК РФ накануне выборов

В ЦИК РФ сообщили, что их портал подвергся хакерским атакам накануне выборов. Однако все кибернападения были отбиты, заявил член Центризбиркома Антон Лопатин.

— Сегодня всё спокойно идёт в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Всё отбиваем, — приводит слова Лопатина РИА "Новости".

Сегодня в единый день голосования будет определена судьба 16 губернаторских кресел. В трёх городах выберут мэров, а в 22 административных центрах — депутатов представительных органов власти. Кроме того, по четырём одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы.