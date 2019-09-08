На выборах в Забайкалье с рекордным результатом лидирует Осипов

У идущей следом за ним представительницы Партии пенсионеров Елены Краузе лишь 3,21% голосов.

После обработки 32,04% протоколов действующий врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует с результатом в 90,3% голосов. Такие данные приводит ЦИК России по состоянию на 17:00 мск. На данный момент процент избирателей, поддержавших этого самовыдвиженца, является для региона рекордным.

К слову, отрыв Осипова от других кандидатов действительно значительный. У идущей следом за ним представительницы Партии пенсионеров Елены Краузе лишь 3,21% голосов.

Напомним, что сегодня в регионе выбирали и депутатов Читинской думы седьмого созыва, а также членов органов местного самоуправления. В крае было открыто 783 избирательных участка.