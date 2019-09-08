Роскомнадзор нашёл политрекламу в день выборов в Facebook, Google и YouTube

В службе назвали действия иностранных компаний, которые нарушают законодательство РФ, недопустимыми.

Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, "Фейсбуке" и на "Ютубе" в единый день голосования, когда это законодательно запрещено. Информация о допущенных компаниями нарушениях будет передана в парламентскую Комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

— К сожалению, ситуация, когда автоматические рекламные инструменты Google и "Фейсбука" используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах "день тишины", является регулярной. В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации, — говорится в официальном комментарии службы.

Зарубежным компаниям были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. Однако призыв остался без внимания.

В службе добавили, что в ходе мониторинга в единый день голосования также были установлены факты распространения политической рекламы и на видеохостинге Youtube. Роскомнадзор назвал действия иностранных компаний недопустимыми и подчеркнул, что данные о нарушениях будут переданы в парламентскую Комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

Напомним, накануне выборов Роскомнадзор предупредил иностранные компании о запрете на политическую рекламу в "день тишины", 7 сентября, и в единый день голосования — 8 сентября. В заявлении было отмечено, что нарушение предписания будет расценено Россией как вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам.