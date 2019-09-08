Международный эксперт не увидела нарушений на избирательных участках в Москве

Вице-президент Международного института мира Анджела Клейн посетила несколько избирательных участков в Москве. Она отметила, что не увидела нарушений на выборах в Мосгордуму.

— Я считаю, что очень важно в настоящий момент повышать доверие людей к избирательной системе, к выборам в целом, особенно в условиях введения цифрового интернет-голосования, — сказала она журналистам.

Ей также понравилась система видеонаблюдения на избирательных участках.

— Я считаю, что это очень важно в вопросе повышения уверенности людей в надёжности избирательной системы. Это очень важно для открытости системы, потому что каждый может подключиться и посмотреть, что происходит, — пояснила Клейн.

Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них — в больницах и СИЗО.