Общественная палата не нашла нарушений в регионах, где завершились выборы

Как уточнил замглавы ОП, сообщения об инцидентах в ходе проверки оказывались ложными.

Общественная палата РФ не зафиксировала нарушений в тех регионах, где выборы уже завершились и началась обработка бюллетеней. Об этом сообщил заместитель секретаря ОП Александр Точёнов.

— Констатирую: там, где подведены результаты выборов, [нарушения] не зафиксированы. Ну ещё, естественно, идёт подсчёт голосов. Будем смотреть, будем понимать, что произойдёт в ходе подсчёта голосов, — заявил он.

По его словам, большинство сообщений о нарушениях в данных субъектах РФ не подтверждается. К примеру, информация о возгораниях на избирательных участках Сахалина вызвала "шумиху", но в ходе проверки оказалась ложной.

В 85 регионах России сегодня проводится более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе в 16 субъектах изберут губернаторов. Голосование уже завершилось в нескольких регионах, в том числе на Камчатке и Чукотке, в Амурской области, Забайкалье, Якутии.