Лидирующий на выборах губернатора Сахалина Лимаренко поблагодарил избирателей

Лидирующий на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил избирателей за поддержку и неравнодушие.

— Хочу сразу сказать, что наши сахалинцы и курильчане — люди очень организованные, и хочу поблагодарить их за то, что они остались неравнодушными, пришли на выборы и отдали свой голос за будущее нашей области, — заявил Лимаренко журналистам.

По итогам обработки 70,26% протоколов Лимаренко лидирует на выборах с результатом 61,4%

Таким образом, прогнозы экспертов почти наверняка оправдаются: второго тура на Сахалине, наиболее вероятно, не будет. По словам наблюдателей, выборы в Сахалинской области проходили без явных нарушений, а избирательные комиссии работали слаженно.