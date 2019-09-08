Наблюдатели не нашли подтверждения данных о подвозе избирателей в Петербурге

Корпус "За чистые выборы" подтвердил, что процедура голосования граждан в Северной столице осуществляется согласно законодательству РФ.

Корпус наблюдателей "За чистые выборы" опроверг слухи о нарушениях на избирательном участке №134 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. О реальном ходе выборов рассказал председатель УИК Михаил Офицеров.

— Основная масса этих заявлений (о нарушениях) связана с тем, что наблюдатель либо член комиссии с правом совещательного голоса пытается получить доступ к паспорту избирателя, дабы проверить место его регистрации, — объяснил глава УИК и подчеркнул, что без согласия гражданина это незаконно.

Офицеров подчеркнул, что члены УИК проверяют паспорта граждан перед выдачей им бюллетеня. Только удостоверившись в том, что избиратель приписан к данному участку, ему предоставляют возможность проголосовать.

— Проверка показала, что организованного подвоза не было, и процедура голосования граждан, в том числе военнослужащих, проходящих военную службу на территории Санкт-Петербурга, осуществляется согласно законодательству РФ, — подчеркнули наблюдатели.

Поводом для реагирования корпуса наблюдателей стали слухи о подвозе военнослужащих к месту голосования.

Проверили наблюдатели и сообщение о подвозе сотрудников бюджетных организаций к УИК №814 в Кировском районе. Признаков таких нарушений там тоже не нашли.

Сегодня жители Северной столицы выбирают губернатора Санкт-Петербурга. На этот пост претендуют врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").