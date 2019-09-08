Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что движение "Голос" уличили в публикациях на карте нарушений записей с прошлых выборов, при этом таких фактов дублирования зафиксировали около 30.

— Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого, — заявила она, добавив, что мониторинг продолжается.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в разговоре с Лайфом заявил, что "Голос" полностью себя дискредитировал. По словам эксперта, в работе организации произошёл чёткий водораздел: с одной стороны, они публикуют фейки о любых нарушениях, не проверяя и не вникая в суть событий, с другой — закрывают глаза на явные нарушения.