Кандидат от "Единой России" побеждает на выборах мэра Анадыря

Врио руководителя города Леонид Николаев набирает более 50% голосов избирателей.

Кандидат от партии "Единая Россия" Леонид Николаев побеждает на выборах главы города Анадыря после обработки 80% бюллетеней. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Врио руководителя города набирает более 50% голосов избирателей. С огромным отрывом за ним следует кандидат от КПРФ Владимир Гальцов. У него 25,57% голосов. На третьем месте самовыдвиженец Руслан Леонов с 8,61%, на четвёртом — самовыдвиженец Евгений Доржитаров (5,3%), на пятом — самовыдвиженец Андрей Кульговец (3,94%).

В 85 регионах России сегодня проводится более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе в 16 субъектах изберут губернаторов. Голосование уже завершилось в ряде регионов, в том числе на Камчатке и Чукотке, в Амурской области, Забайкалье, Якутии.