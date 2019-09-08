Facebook заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома накануне выборов

Facebook заблокировала аккаунт Московской городской избирательной комиссии за день до единого дня голосования. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

— Было принято решение установить виджет Facebook на сайте МГИК для ретрансляции сообщений аккаунта из соцсети. Для того чтобы запустить виджет, необходимо было подтвердить вход в аккаунт МГИК по номеру телефона путём получения SMS, содержащего код подтверждения. Однако при установке аккаунт был заблокирован без объяснения причин со стороны "Фейсбука", — заявил он РАПСИ.

При этом причина блокировки никак не объяснялась. По словам Малькевича, в целом такие действия со стороны "Фейсбука" нестандартные, так как работа по блокировке велась "в ручном управлении".

— Кто-нибудь может объяснить мне, зачем Марку Цукербергу блокировать работу Московского горизбиркома на площадке своего социального медиа? — рассуждает эксперт.

Как уже сообщал Лайф, Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, "Фейсбуке" и на "Ютубе" в единый день голосования.