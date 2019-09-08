Эдгард Запашный проголосовал на выборах в Мосгордуму: Я выполнил свой долг!

Представитель известной цирковой династии надеется, что это будет примером для соотечественников.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный проголосовал на выборах в Мосгордуму и признался, что за всю жизнь пропустил максимум одни выборы. По-другому и быть не могло, это мой долг, объяснил он Лайфу.

— Искренне верю, что мы с вами живём в свободном обществе и от нашего голоса действительно зависит очень многое. Я выполнил свой долг. Надеюсь, что стану примером и кто-то тоже придёт сюда, — говорит знаменитый дрессировщик.

Он также рассказал, что его брат, Аскольд Запашный, 7 сентября вернулся из Германии после экстренной операции на позвоночнике, ему пока трудно самостоятельно передвигаться и посетить участок.

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму утром в числе первых на участке. Это сделали также премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и другие.