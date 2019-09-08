Эксперты заявили, что Текслер и Шумков получат заслуженную поддержку избирателей

Политологи сообщили об отсутствии нарушений на выборах в Челябинской и Курганской областях. Также они высказались и о высокой явке в этих регионах.

— Насколько мне известно, нарушений не было, все спокойно прошло, я бы даже сказал, что торжественно и празднично. Там ситуация такая, что сознательно нарушать никому смысла не было, потому что было очевидно для всех, что Вадим Михайлович Шумков за тот срок, пусть и меньше года, но пока он управлял регионом, продемонстрировал неплохой результат в работе, что вселяет обоснованную надежду в сторону его кандидатуры, — заявил Лайфу политолог Григорий Казанков.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высказался о выборах в Челябинской области.

— Все прошло без нарушений, насколько я понимаю, явка "нормально-уральская". Если говорить, про кампанию, чуть позже будут уже конечные результаты, но тут уже все очевидно, думаю, что Алексей Текслер получит заслуженную и очень высокую поддержку со стороны избирателей. Кампания была трудная, считаю, что господин Текслер показал очень высокий класс менеджмента избирательной кампании, но еще более состоялся как глава региона, — пояснил Потуремский.

Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер набирает 73,16% голосов на выборах губернатора региона после обработки 0,13% протоколов. В свою очередь врио губернатора Курганской области Вадим Шумков набирает 81,4% голосов на выборах главы региона после обработки 0,1% протоколов.