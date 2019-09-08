В Бурятии заявили о подкупах со стороны КПРФ на выборах депутатов горсовета

Представитель Общественной палаты республики считает, что нужно изменить процедуру голосования.

В Бурятии были выявлены нарушения со стороны партии КПРФ ещё на досрочных выборах. Об этом рассказала Лайфу член региональной Общественной палаты Татьяна Думнова.

— Ну, конечно, это КПРФ, причём эти нарушения были на досрочных выборах. То есть это был подкуп, подвоз и эти же самые нарушения были на выборах. Нужно сказать, что очень сложно было выявить все эти нарушения, потому что очень быстро всё скрывалось, — отметила Думнова.

По её мнению, чтобы такие инциденты не происходили, нужно на законодательном уровне поменять подходы к избирательной процедуре. Она полагает, что изменений требует не только сам процесс голосования, но и этап подготовки выдвижения кандидатов. Особо Думнова отметила проблемы в досрочном голосовании.

— Здесь явные пробелы, потому что была замечена активность в Улан-Удэ. Вот я выезжала в другие районы республики, люди не были готовы к досрочному голосованию. Понятно, что этим пользовались партии, которые выдвигали людей асоциального поведения. В социальных сетях предлагались какие-то деньги, так как одновременно шли пенсионеры и малоимущие люди, то есть это был подкуп, — добавила она.

Ранее Лайф сообщал, что большинство жалоб о выборных нарушениях в Челябинской области оказались фейками.