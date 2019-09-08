Политолог рассказала о выходке коммунистов на выборах в Оренбуржье

В расположенном в психлечебнице участке они оскорбляли пациентов и обвиняли в недееспособности, заявила Татьяна Денисова.

Директор консалтинговой фирмы "Учёный совет" политолог Татьяна Денисова сообщила, что выборы губернатора Оренбургской области прошли без особых нарушений. Она вспомнила о единственном факте, который зафиксировали в УИК, расположенной в психбольнице.

— Был один инцидент, которой был связан с коммунистами. Избирательный участок в психиатрической больнице. Связано с доверенным лицом кандидата Максима Амелина (КПРФ). Оскорбляли пациентов, что они недееспособны. Вот там были разборки. Очень неприличная история, — рассказала политолог.

По подсчётам КПРФ, на участке проголосовало менее 40 человек, потому что у некоторых пациентов не было паспортов. Денисова пояснила, что документов при себе не оказалось у трёх или у четырёх человек.

На пост губернатора Оренбуржья претендует пять человек: врио главы региона Денис Паслер от "Единой России", Максим Амелин (КПРФ), Анатолий Кобзев — выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын от "Справедливой России" и Константин Горячев от Демократической партии России.