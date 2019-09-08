В СПЧ опровергли данные о краже урны для голосования с участка в Петербурге

Информация о том, что неопечатанный ящик якобы унесли в неизвестном направлении, не подтвердилась.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Александр Брод опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что с избирательного участка № 1450 в Санкт-Петербурге украли урну для голосования.

— Мы связались с наблюдателем от Общественной палаты Санкт-Петербурга на УИК № 1450. Информация о том, что неопечатанный ящик для голосования унесли в неизвестном направлении, не подтверждается. Заполненные бюллетени в открытом виде не замечены, — сообщил он в "Фейсбуке".

По его словам, на участке много наблюдателей, поэтому председатель комиссии не совсем корректно очертила место их нахождения, ей было сделано замечание. Брод добавил, что серьёзных нарушений в УИК не зафиксировано.

Ещё один фейк с избирательного процесса в Северной столице ранее опровергли наблюдатели из корпуса "За чистые выборы". Они посетили участок и не нашли подтверждения данных о подвозе избирателей.

Сегодня в Санкт-Петербурге выбирают губернатора. На этот пост претендуют врио главы Северной столицы Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").