В Совфеде обсудят нарушение законодательства России компаниями Google и Facebook

Речь идёт о том, что эти компании распространяли в день выборов политическую рекламу.

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обсудит нарушение избирательного законодательства нашей страны со стороны компаний Google и Facebook. Об этом сообщила член комиссии Людмила Бокова.

— Установленные факты нарушений российского избирательного законодательства компаниями Google и Facebook будут обсуждаться на одном из ближайших заседаний Комиссии Совета Федерации, — приводит слова Боковой ТАСС.

При этом в прошлом году компании отреагировали на предупреждения и рекомендации, то в этом году открыто нарушили российское законодательство.

Как уже сообщал Лайф, Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Член Общественной палаты Александр Малькевич обратил внимание, что при попытке найти в поисковой системе Google информацию по словосочетанию "Выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", продвигаемой Алексеем Навальным.