Памфилова уличила депутата ГД в применении админресурса на выборах в Петербурге

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уличила депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова в использовании административного ресурса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

— Надо тщательно разобраться с этой ситуацией, думаю, что по линии партии "Единая Россия", по линии правоохранительных органов, может быть, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия, — заявила она.

При этом Памфилова не стала уточнять подробности использования админресурса со стороны Романова.

Меж тем зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что действия Романова — это "работа не в интересах партии, а против интересов партии".