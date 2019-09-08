В СПЧ не зафиксировали значительных нарушений на выборах в российских регионах

Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека заявила, что значительных нарушений на выборах в российских регионах нет. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Выводы были сделаны по итогам работы членов СПЧ на участках в Москве, Санкт-Петербурге, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и таких областях, как Липецкая, Оренбургская, Тульская и Новосибирская.

Впоследствии правозащитники подготовят доклад президенту РФ Владимиру Путину.

В 85 регионах России сегодня проводится более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе в 16 субъектах изберут губернаторов. Голосование уже завершилось в ряде регионов, в том числе на Камчатке и Чукотке, в Амурской области, Забайкалье, Якутии.