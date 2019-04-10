Супруги, выигравшие в лотерею рекордные $210 млн, разводятся спустя 38 лет брака

71-летний Колин и 62-летняя Кристин Уэйр из Ларгса, Шотландия, сорвали огромный куш в 2011 году, став самыми крупными победителями всего Соединённого Королевства, пишет Mirror.

Получив огромное состояние в $210 миллионов, супруги Уэйр оказались в списке самых богатых людей Британии: сразу после четы Бекхэм, но опередив таких знаменитостей, как Ринго Старр, Дэвид Боуи и Шон Коннери. Парочка потратила много денег на благотворительность: она отдала по миллиону на развитие местной футбольной команды и национального театра Шотландии.

Но даже крупнейший выигрыш в стране не смог спасти брак Уэйров, и спустя 38 лет совместной жизни супруги подали на развод. Близкие к семье люди сообщили, что Уэйры разъехались ещё почти год назад, но всё равно остались друзьями и решили уладить все вопросы мирно.

Судя по всему, проклятие больших денег настигло несчастную парочку. Знакомые семьи поделились, что проблемы у Уэйров начались сразу же после того, как супруги выиграли 210 миллионов, и вот на протяжении восьми лет их брак медленно, но верно разваливался.