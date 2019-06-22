Хоть до 100 лет. 11 выпускников, которые доказали, что учиться никогда не поздно

0

Фото Twitter / twilliamson, sarahamanda88

Не всем так просто удаётся получить диплом или аттестат. Непредвиденные обстоятельства порой отодвигают человека от этого момента на много лет. Но даже если вы уже в солидном возрасте, это не значит, что дорога знаний для вас закрыта и вам нет места за партой. Предлагаем взглянуть на 10 замечательных примеров того, что учиться действительно никогда не поздно.

Этого мужчину призвали на Вторую мировую войну, когда он был в выпускном классе. Теперь, в 98 лет, он получил свой аттестат

<p>Фото Twitter/<a href="https://twitter.com/_twilliamson" target="_blank">twilliamson</a></p>

Через 72 года после принудительного помещения в лагерь для интернированных во время Второй мировой войны эта пара получила дипломы средней школы

<p>Фото Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tustintillers/" target="_blank">tustintillers</a></p>

Мой выпускной класс и наша 92-летняя одноклассница

<p>Фото Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Chasep7/" target="_blank">Chasep7</a></p>

Моя бабушка в 77 лет окончила аспирантуру и является старейшим выпускником университета. Никогда не поздно!

<p>Фото Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/officer897177/" target="_blank">officer897177</a></p>

Мой друг окончил юридическую школу в возрасте 94 лет

<p>Фото Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Rockarmor/" target="_blank">Rockarmor</a></p>

Лучшая часть моей выпускной церемонии. Ей аплодировали стоя

<p>Фото Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/stellascura/" target="_blank">stellascura</a></p>

Мой отец только что окончил школу. Ему 71 год

<p>Фото Imgur/<a href="https://imgur.com/user/AlbertSpinestein" target="_blank">AlbertSpinestein</a></p>

Мой 72-летний папа окончил колледж с отличием в прошлые выходные

<p>Фото Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/CamaroNoir/" target="_blank">CamaroNoir</a></p>

Моя бабушка стала старейшим выпускником Университета Теннесси в 87 лет

<p>Фото Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/sarahamanda88/" target="_blank">sarahamanda88</a></p>

Мне 65, и я только что окончила колледж. Учиться никогда не поздно

<p>Фото Reddit / <a href="https://www.reddit.com/user/TweakedMonkey/" target="_blank">TweakedMonkey</a></p>

Бабуля показала рэперу, что такое настоящие панчи, жёстко затроллив его в Сети

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×