Хоть до 100 лет. 11 выпускников, которые доказали, что учиться никогда не поздно

Не всем так просто удаётся получить диплом или аттестат. Непредвиденные обстоятельства порой отодвигают человека от этого момента на много лет. Но даже если вы уже в солидном возрасте, это не значит, что дорога знаний для вас закрыта и вам нет места за партой. Предлагаем взглянуть на 10 замечательных примеров того, что учиться действительно никогда не поздно.

Этого мужчину призвали на Вторую мировую войну, когда он был в выпускном классе. Теперь, в 98 лет, он получил свой аттестат

Через 72 года после принудительного помещения в лагерь для интернированных во время Второй мировой войны эта пара получила дипломы средней школы

Мой выпускной класс и наша 92-летняя одноклассница

Моя бабушка в 77 лет окончила аспирантуру и является старейшим выпускником университета. Никогда не поздно!

Мой друг окончил юридическую школу в возрасте 94 лет

Лучшая часть моей выпускной церемонии. Ей аплодировали стоя

Мой отец только что окончил школу. Ему 71 год

Мой 72-летний папа окончил колледж с отличием в прошлые выходные

Моя бабушка стала старейшим выпускником Университета Теннесси в 87 лет

Мне 65, и я только что окончила колледж. Учиться никогда не поздно

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