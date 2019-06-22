Хоть до 100 лет. 11 выпускников, которые доказали, что учиться никогда не поздно

Этого мужчину призвали на Вторую мировую войну, когда он был в выпускном классе. Теперь, в 98 лет, он получил свой аттестат
Через 72 года после принудительного помещения в лагерь для интернированных во время Второй мировой войны эта пара получила дипломы средней школы
Мой выпускной класс и наша 92-летняя одноклассница
Моя бабушка в 77 лет окончила аспирантуру и является старейшим выпускником университета. Никогда не поздно!
Мой друг окончил юридическую школу в возрасте 94 лет
Лучшая часть моей выпускной церемонии. Ей аплодировали стоя
Мой отец только что окончил школу. Ему 71 год
Мой 72-летний папа окончил колледж с отличием в прошлые выходные
Моя бабушка стала старейшим выпускником Университета Теннесси в 87 лет
Мне 65, и я только что окончила колледж. Учиться никогда не поздно
Бабуля показала рэперу, что такое настоящие панчи, жёстко затроллив его в Сети