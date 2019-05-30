Выпускник, который потерял отца и оказался на улице, получил стипендию в $3 млн

17-летний Тупак Мосли из Мемфиса, США, оказался в трудном положении после смерти отца, но это не помешало ему окончить школу с отличием и получить стипендию на обучение в университете.

Семья Тупака оказалась в трудном положении после смерти его отца. Они не смогли платить по счетам, и в феврале этого года, всего за несколько месяцев до выпускного, Тупака и его родных выставили на улицу. Но это не помешало подростку окончить школу с выдающимся средним баллом и получить более 50 различных стипендий, сообщает CNN.

Последний год в школе и так связан со стрессом, но Тупаку пришлось готовиться к выпускным экзаменам и поступлению, ночуя в палатке. В конце концов их семью приютила благотворительная организация For The Kingdom. Упорный выпускник писал эссе и рассылал их в различные университеты в надежде получить стипендию. В результате сумма всех стипендий, которые предложили парню на обучение, перевалила за $3 млн. Получить все эти деньги он, конечно, не сможет. Но ему точно больше не придётся переживать из-за крыши над головой.

Из всех учебных заведений Тупак выбрал Государственный университет штата Теннесси, где будет изучать электротехнику. Президент университета лично приехала из Нашвилла в Мемфис, чтобы предложить целеустремлённому подростку стипендию, включающую бесплатное проживание в общежитии и питание.

Тупак смог получить и престижную стипендию Билла Гейтса, написав эссе о своём имени. Мальчика назвали в честь рэпера Тупака Шакура, и это имя стало для него одновременно благословением и проклятием. В эссе он рассказал о том, что его не всегда воспринимали всерьёз: один из учителей даже требовал подростка представиться "настоящим" именем, отказываясь верить, что его назвали в честь исполнителя. И в то же время парню близки мысли Шакура и он сам считает его выдающимся артистом и поэтом.