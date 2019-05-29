Отец взял годовалую дочь на выпускной и через 18 лет с радостью повторил их фото

19-летняя Тори Роуч из штата Техас, США, год назад поделилась в "Твиттере" двумя фотографиями.

В конце мая Интернет всегда пестрит фотографиями с выпускных, но Тори и её отцу удалось пробиться сквозь "толпу" других выпускников и угодить прямо в сердце пользователей Сети. А помогла им архивная фотография, сделанная 18 лет назад, сообщает People.

Заканчивая старшую школу города Хантсвилла в мае 2018 года, девушка искала свои детские фотографии, чтобы показать их одноклассникам на выпускном вечере. Тогда-то Тори и наткнулась на снимок, сделанный в день, когда аттестат вручали её отцу, на том же самом стадионе, в такой же тёмно-зелёной накидке и шапочке. Крошечная Тори отмечала этот знаменательный день вместе с папой, у него на руках.

Тётя девушки предложила им воссоздать этот кадр спустя 18 лет — и, поборов неловкость, взрослая Тори вновь забралась к папе на руки. А потом поделилась двумя снимками в "Твиттере" и получила 175 тысяч лайков. Сейчас Тори учится в государственном университете имени Сэма Хьюстона и планирует сделать ещё один подобный снимок с отцом в 2022 году, на очередном выпускном.