Традиции офицеров. Какие ритуалы совершают выпускники военных вузов

Лайф собрал подборку неформальных традиций, свято соблюдаемых выпускниками российских высших военных учебных заведений.

В большинстве вузов страны именно в июне студенты последнего курса превращаются в квалифицированных специалистов, получая дипломы, титулы и звания. Выпускающиеся в жизнь лейтенанты выглядят на этом фоне отдельной кастой — благодаря имеющимся у них весьма своеобразным традициям, которые, несмотря на всю неформальность и не предусмотренную никакими регламентирующими документами обязательность, стремятся выполнять и поддерживать.

Дождь из монет

В Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулёва (она же Военная академия тыла и транспорта) выпускной — день расходов. Новоиспечённые лейтенанты, проходя ночью, бросают кто мелочь, кто бумажные купюры в предусмотрительно выставленные невыпускниками в коридоры сапоги. Наутро происходит весёлый сбор добычи.

При прохождении парадом по плацу молодые офицеры дружным хором кричат "И-и-и, всё!", обсыпают себя заранее накопленными мелкими монетами (чтобы жизнь была богатой), а поздравляющих одаривают банкнотами, предусмотрительно затолканными перед парадом под погоны.

Чистка сапог статуям

Выпускники Пермского военного института ракетных войск свято блюдут традицию начищать чёрным сапожным кремом обувь гипсовым фигурам лётчика и солдата сухопутных войск, установленным у входа в учебное заведение. Руководство вуза, утомлённое необходимостью ежегодно возвращать сапогам и ботинкам статуй первозданный вид, даже обязало присматривать за скульптурами проходящие патрули, однако традицию обнулить им не удалось.

Тельняшка Крузенштерна

Выпускники Санкт-Петербургского военно-морского института надевают тельняшку на памятник знаменитому русскому мореплавателю Ивану Фёдоровичу Крузенштерну, установленному напротив здания учебного заведения на набережной лейтенанта Шмидта. Поначалу это делалось скрытно и начальство с этим явлением боролось, считая его недостойным. Потом махнуло рукой. Дневальные и дежурный офицер, чей пост расположен неподалёку, предпочитают во время акции смотреть в другую сторону, "не замечая" происходящего.

Тестикулы коня медного всадника

Больше всего внимания в Санкт-Петербурге уделяется медному всаднику. Вернее, его гениталиям. Выпускники Военно-транспортного университета железнодорожных войск, а также Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского полируют с применением пасты ГОИ причиндалы жеребца, на котором восседает Пётр I. Работники культуры утверждают, что за время существования этой традиции тестикулы животного уменьшились в размерах примерно на 40%.

Бюст Минервы

Выпускники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова демонстрируют привязанность своей традиции к профессии, которую они получают: в ночь торжества натирают до блеска бюст Минерве, являющейся богиней, которая не только присматривает за торговлей, ткачеством и художественными ремёслами, но осуществляет патронат над поэзией, мудростью и медициной.

"Утепление" скульптур

Выпускники факультета культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны РФ в Москве ежегодно "тепло одевают" стоящую возле общежития скульптурную группу "Мир". Кто приносит китель, кто — брюки, кто — фуражку. Вещи порой приходится подрезать и подшивать, чтобы держались на фигурах и не были унесены ветром. Когда у "утеплителей" кончается терпение при подгонке деталей одежды, они просто привязывают их верёвками.

На брудершафт с Есениным

Выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища совершают целый ритуал у памятника Есенину. Возлагают цветы, затем в каску наливают шампанское и водку, бросают туда же только что полученные нагрудные знаки о высшем образовании. Каска идёт по кругу, и каждый обязан пригубить из неё. Когда головной убор опорожнён, офицеры приступают ко второму акту: на плечи статуи набрасывают гирлянду из отслуживших своё курсантских погон, открывают шампанское и обливают им памятник.

Выглаживание сапог

В Омском высшем общевойсковом командном дважды Краснознамённом училище имени М.В. Фрунзе существует традиция гладить сапоги. Если следовать нормам, голенище должно быть гнущимся. Но если хромовый сапог нагладить с воском и кремом, испортив утюг и переведя кучу воска и крема, то голенище становится жёстким. Для этого действа нужны деревянная колодка, воск, крем (большая банка) и свежий воздух — в помещении это делать невозможно из-за чада и смрада, сопровождающих процесс.