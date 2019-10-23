Скандал в Дубае. На выставке гаджетов нашли стенд-контрафакт

В октябре во Всемирном торговом центре Дубая прошла выставка GITEX (Gulf Information Technology Exhibition). Это крупнейшая в регионе экспозиция, на которой представляют гаджеты, цифровые новинки и последние достижения мобильных технологий. В этом году выставку омрачил конфликт вокруг диджитал-арта.

Стенд государственной транспортной компании (Roads and Transport Authority — коротко RTA), которая является аналогом нашего Министерства транспорта, в правительстве Дубая украшал проект в стиле диджитал-арт. Он оказался практически полной копией арт-проекта "Трансформация", который был сделан российским медиахудожником Максимом Жестковым совместно с "Газпром нефтью" для ПМЭФ-2019. Оказалось, что сам художник ничего не знал о том, что его работы используются на GITEX в Дубае.

В марте в диджитал-студию Максима написала Фатима Альгасеер из RTA. В июне художник отработал на ПМЭФ, где его арт-проект "Трансформация" имел большой успех. Потенциальные заказчики из RTA попросили его повторить данную работу для них. Художник отказался, так как не копирует свои произведения. При этом заказывать новую работу в RTA у Максима не стали, сославшись на экономические проблемы. На этом переговоры со студией Жесткова оборвались.

Зато разговор о стенде продолжился у фрилансера Алекса Мальцева. Прошла пара месяцев — и работа была готова. Отличий между проектом Максима Жесткова на ПМЭФ и работой Алекса Мальцева для RTA практически нет. Точнее, они минимальны. Там, где Максим изображал преломление лучей света, играющих на тончайшей фольге, Алекс поставил просто цветные треугольники.

Скопирована оказалась даже конфигурация самого стенда и его изогнутого экрана. Надо сказать, что сходство работ заметили и комментаторы под постами художника. Художнику прямо писали, что его произведение — самый настоящий контрафакт. В ответ Алекс признаёт, что рендеры проекта Максима заказчик ему предоставлял для примера. Это говорит о том, что с проектом он был знаком и о случайном совпадении тут речи нет. Правда, сам художник говорит, что работы похожи, но у "Газпром нефти" на стенде не было цветных шаров и трейлов. По мнению Алекса, это говорит об уникальности его творения.

Максим Жестков, в свою очередь, считает, что сравнивать его работу и рендеры Алекса, с технологической точки зрения, не имеет смысла. Значение имеет именно художественная ценность. Максим подбирал сочетания цветов и форм объектов, ориентируясь на разноцветные виртуальные геологические модели, которые создаются с помощью нейросетей для поиска нефти. Поведение каждого элемента симуляции было запрограммировано, все частицы реагировали на виртуальные потоки ветра и даже изменение света. Когда элементы сталкивались или касались изогнутых краёв дисплея фасада стенда, они меняли форму, скорость и траектории их движения. Ничего этого в варианте Мальцева не было. Там просто шарики.

Лайф отправил запрос в компанию Roads and Transport Authority. На момент публикации ответа не было.