Когда ждать следующих больших выходных

Чтобы вам проще было смириться с началом рабочей недели, психологи советуют подумать о следующих длинных выходных. Лайф напоминает о том, как мы отдыхаем в наступившем году.

Март — кутнём немножечко

Международный женский день дарит нам плюс один выходной. Дело в том, что 8 Марта выпадает на пятницу, а после мы отдыхаем ещё два дня.

8 Марта — гуляем три дня Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Первые майские

Первая неделя мая в этом году выпадает нерабочая.

Мы отдыхаем с 1 по 5 мая Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Вторая майская волна

После пяти дней без работы мы на три дня вернёмся, а после вновь отправимся отдыхать: День защитника Отечества выпадает на субботу, а наш февральский выходной приплюсуют к майским, чтобы была возможность отдохнуть весной подольше. Итого: 9 мая отмечаем День Победы, 10 мая гуляем за 23 Февраля, а 11 и 12 мая — суббота и воскресенье.

"Вторые майские" — с 9 по 12 Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Июнь — не много, но вовремя

В День России мы отдыхаем всего один день, но он в середине недели (12 июня — среда).

Выходная среда в середине июня Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Не тяжёлый ноябрьский понедельник

В ноябре мы будем отдыхать 2, 3 и 4 ноября. Последний выходной как раз выпадает на понедельник.

В ноябре отдыхаем со 2-го по 4-е Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Кстати, в 2019 году 118 выходных дней для тех, у кого пятидневная рабочая неделя. С этим осознанием работать не так уж сложно, не правда ли?