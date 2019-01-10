Когда ждать следующих больших выходных

Март — кутнём немножечко
Международный женский день дарит нам плюс один выходной. Дело в том, что 8 Марта выпадает на пятницу, а после мы отдыхаем ещё два дня.
8 Марта — гуляем три дня
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Первые майские
Первая неделя мая в этом году выпадает нерабочая.
Мы отдыхаем с 1 по 5 мая
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Вторая майская волна
После пяти дней без работы мы на три дня вернёмся, а после вновь отправимся отдыхать: День защитника Отечества выпадает на субботу, а наш февральский выходной приплюсуют к майским, чтобы была возможность отдохнуть весной подольше. Итого: 9 мая отмечаем День Победы, 10 мая гуляем за 23 Февраля, а 11 и 12 мая — суббота и воскресенье.
"Вторые майские" — с 9 по 12
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Июнь — не много, но вовремя
В День России мы отдыхаем всего один день, но он в середине недели (12 июня — среда).
Выходная среда в середине июня
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Не тяжёлый ноябрьский понедельник
В ноябре мы будем отдыхать 2, 3 и 4 ноября. Последний выходной как раз выпадает на понедельник.
В ноябре отдыхаем со 2-го по 4-е
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
Кстати, в 2019 году 118 выходных дней для тех, у кого пятидневная рабочая неделя. С этим осознанием работать не так уж сложно, не правда ли?
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