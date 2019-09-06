Обгоняя инфляцию. Насколько подорожают авиабилеты

В России за первое полугодие стоимость авиабилетов выросла на 7%. Каких цен ждать в будущем и куда улететь дешевле до конца года?

В России ощутимо подорожали билеты на самолёты. За первые полгода их стоимость выросла на 7%, заявила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова на ВЭФ-2019.

Она уточнила, что итоговое подорожание билетов в 2019 году будет зависеть от стоимости авиакеросина. С ней согласились и эксперты в области путешествий.

— Подорожание авиакеросина, безусловно, отражается на ценах за авиаперелёт, так как топливный сбор составляет существенную долю в стоимости авиабилета, — рассказали Лайфу в пресс-службе Tez Tour.

При этом в сервисе путешествий "Туту.ру" отметили, что средний чек за лето 2019 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По России он прибавил 3%, в страны Европы и ближнего зарубежья — 6%, а в страны дальнего зарубежья остался на уровне прошлого лета.

Что будет с ценами дальше?

В Tez Tour заявили, что глобальных повышений тарифов пока вряд ли можно ожидать. Большинство как отечественных, так и иностранных авиакомпаний, работающих на российском направлении, в первую очередь ориентируются на конкурентные и приемлемые цены для потребителей.

— Контрактинг туроператоров с отельерами на следующий год уже находится на стадии завершения. И можно отметить, что цены на предстоящий летний сезон сохраняют показатели этого года (за исключением небольшой динамики плюс 1–2%). Раннее бронирование туров по самым популярным направлениям на лето 2020 года уже открыто. Цены идут со скидками, достигающими 45%, — сообщили в Tez Tour.

Представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол пояснила, что по мере увеличения спроса на билеты в Юго-Восточную Азию и другие традиционные направления в зимний период средняя цена перелёта осенью повышается по сравнению с другими месяцами года.

— Уже сейчас фиксируется небольшая положительная динамика средней стоимости авиабилетов с вылетом в декабре. Если годом ранее она составляла 27 088 рублей, то сейчас — на 0,5% больше (27 235 рублей), — рассказала Ирина Рябовол.

Есть ли ещё шанс улететь дешевле?

Тем, кто планирует продлить своё лето и отправиться в отпуск в бархатный сезон, эксперты из Tez Tour советуют выбирать курорты Турции, Болгарии, Греции, Испании, Кипра и южного побережья Италии.

— Из преимуществ отдыха в этих странах в первой половине осени — отсутствие изнуряющего зноя, как это бывает летом, тёплое прогретое море, возможность в комфортных условиях совершать экскурсии и прогулки и, конечно, привлекательные цены. Экономия на путешествии может составить 25–30% и более в сравнении с ценами в летние месяцы, — отметили в пресс-службе компании.

До конца 2019 года минимальная стоимость авиабилетов характерна для внутренних направлений, отметила Ирина Рябовол. Так, по цене до 7000 рублей можно слетать в Калининград. За 7000–7500 рублей можно улететь в Махачкалу, Набережные Челны, Казань и Минеральные Воды.

— Среди зарубежных направлений наиболее доступны Братислава (8115 руб.), Рига (8476 руб.), Гюмри (8848 руб.), Минск (9384 руб.), Кёльн (9910 руб.), — заявила специалист.