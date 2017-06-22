Прогнозы звёздам и обряд на любовь Рустаму Солнцеву. Ясновидящая в прямом эфире

Когда выйдет замуж Алёна Водонаева? Где пройдёт свадебное торжество Александра Овечкина и Анастасии Шубской? Что происходит с Анастасией Волочковой? Как сложится жизнь скандального актёра Алексея Панина? На эти и другие вопросы, волнующие сотни тысяч поклонников звёзд, в прямом эфире ответит ясновидящая Галина Янко. Выведывать тайны артистов будет один из главных сплетников страны — экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев. К слову, Галина обещала помочь и Рустаму найти свою любовь с помощью специального обряда.