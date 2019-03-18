Гадалка не смогла найти мужа для одинокой клиентки и села за это на три года

Одинокие женщины способны на многое, чтобы найти подходящего избранника. Но эта девушка из Турции не только не обрела любовь, но и потеряла 6 тысяч лир (около 71 тысячи рублей).

Девушка обратилась к гадалке, которая вела свой бизнес в стамбульском районе Бешикташ. Уже отчаявшись найти подходящего мужа, она была готова на всё, чем и воспользовалась прозорливая ясновидящая. Гадалка сказала, что составит астрологическую карту, чтобы помочь клиентке найти свою любовь. А потом заявила, что путь к её счастью "заблокирован", и потребовала 2000 турецких лир (около 24 тысяч рублей) для его освобождения.

Девушка, видимо, так устала от одиночества, что согласилась заплатить. Но подходящий мужчина так и не нашёлся. Тогда хитрая гадалка продолжила гнуть свою линию, убедив клиентку, что к той всё ещё не вернулась удача. Девушка снова отдала деньги. Но на этот раз услуги оказались дороже — 4000 лир (около 47 тысяч рублей).

Однако прошло ещё полгода, а избранник так и не появился. Тогда всё ещё одинокая и к тому же обманутая девушка решила наконец обратиться в полицию. Ясновидящая этого, судя по всему, не предусмотрела. И ей пришлось предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Горе-гадалку осудили на три года тюрьмы, пишет Mirror.