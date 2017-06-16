Смартфоны Xiaomi снова легальны. Но они вам не нужны

Российские пользователи теперь опять могут заказывать смартфоны Xiaomi напрямую из Китая. Павел Городницкий объясняет, почему эта новость скорее печальная, чем радостная.

Недавно случилось то, что и должно было случиться. Компания "Смарт оранж", которая владеет правами на бренд Xiaomi в России, заявила, что не возражает против ввоза китайских смартфонов, заказанных в азиатских интернет-магазинах. До этого девайсы Xiaomi целый месяц провели вне закона: Оренбургская таможня проверяла гаджеты и отправляла их обратно продавцам.

Теперь всё по-старому. Можно снова изучать AliExpress или копаться на GearBest, чтобы ухватить скидочку и найти смартфон Xiaomi на 10–15 долларов дешевле, чем везде.

Но делать так не стоит — для отказа есть множество причин.

Сначала нужно пояснить: фирма Xiaomi реально производит функциональные и крайне дешёвые смартфоны. Они явно не самые ужасные на рынке, есть и похуже, причём в разы. Более того, если оценивать сочетание "цена — качество" на основе списка характеристик, может показаться, что Xiaomi вообще нет равных в мире — китайцы торгуют своими аппаратами за гроши.

И последний плюс: компания, которую в российских медиа три года подряд называют китайской Apple, правда выпускает достойные флагманы. Xiaomi Mi5 и Xiaomi Mi6 (топовые устройства 2016 и 2017 годов) действительно оставляют неплохое впечатление. Не iPhone, но сойдёт за свои деньги.

В общем, терпимо.

Королевство демпинга

Лучше бы китайцы и ограничились флагманами. Но они не могут: мешает то ли менталитет, то ли странная бизнес-модель, то ли желание завалить весь азиатский рынок своими продуктами.

Xiaomi продуктивна, как свиноматка: свежие смартфоны выходят раз в два-три месяца. И все эти девайсы даже проходными не назвать — они просто серые, скучные, одинаковые и космически доступные.

Философия Xiaomi очень простая — пробить ценовое дно. Если кто-то презентовал смартфон за 160 долларов, то корпорация Лэй Цзюня представит гаджет с теми же характеристиками, но за 140–150 баксов, — спасибо сворованным патентам и щедрым инвесторам.

Грустный вывод: весь предпринимательский талант основателя Xiaomi — тщательное изучение параграфа "Демпинг" в учебнике по экономике.

Пузырь, который лопнет

У каждой компании есть имидж. Apple в своё время наотрез отказалась от бюджетных продуктов и сформировала репутацию премиального бренда. ДНК Xiaomi, в свою очередь, насквозь пропитана заразительным нищебродством. По сути, эта компания сама платит пользователям, чтобы те покупали её смартфоны.

Такой подход — путь в никуда, потому что задача сделать не лучше, а дешевле. Xiaomi не нужно развиваться — требуется лишь вовремя опускать ценовую планку.

150, 120, 90 долларов — это как мыльный пузырь. Интересно только одно: когда же он лопнет? Дойдут китайцы до металлического смартфона с экраном Full HD за 50 долларов или умрут по пути?

Можно даже принимать ставки на этот аттракцион — тут всё так же весело, как с перегретым курсом биткоина.

Даже если вспомнить про Xiaomi Mi Mix, который стоит 35–40 тысяч рублей, будет ясно: азиаты спродюсировали противоестественный проект, у которого сразу два лица.

Первое — на фотографиях: возникает ощущение, что фаблет правда лишён рамок.

Второе лицо заметно лишь при личном использовании: и рамки на самом деле есть, и говорить по Mi Mix неудобно, и в целом он не вызывает желания сразу же вытащить из кармана 500 евро и заорать: "Хватайте мои деньги!"

Почему так произошло? Потому что Xiaomi не стоило соваться в категорию дорогих смартфонов.

Довольные слоны

Лет пять назад обладатели Android-девайсов постоянно убеждали владельцев iPhone, что те зря потратили деньги на свои телефоны. Потом цены на топовые iOS- и Android-устройства фактически сравнялись — и вечный спор утих. Но вдруг возникла Xiaomi — поверьте, фанаты этого бренда такие же неутомимые, как убеждённые веганы или сыроеды.

Здесь наблюдается клинический случай. Адепты Xiaomi просто не могут пройти мимо человека, который потратил на смартфон не 10, не 20 тысяч рублей, а 40, 50 или 60.

"Ты что, дурак? Я вот купил Xiaomi, сэкономил, ещё и жене потом такой же взял. Умеет всё то же, что и твой дорогущий айфон. Даже больше. Заряжается быстрее, держит дольше, система очень удобная, экран огромный", — этот поток сладкой патоки натурально не остановить.

Спич всегда заканчивается одинаковым тезисом: "Тебе тоже советую избавляться от айфона. Это же чистый маркетинг, тебя разводят на деньги. А я вот своим Xiaomi доволен как слон". Кстати, совершенно непонятно, почему фанатики так любят сравнивать себя со слонами — слоны вроде бы не тратят всё свободное время, чтобы научить других жить.

Есть очевиднейший факт: в 2017 году смартфон — такой же статусный предмет, как пальто, пиджак или туфли. Apple если и не бутик, то верх мидл-класса. А Xiaomi — уровень вещевого рынка. Эти бренды находятся на разных полюсах. Гордиться, что ходишь с гаджетом Xiaomi, — всё равно что бесконечно нахваливать китайскую лапшу быстрого приготовления. Нравится — ешь, но следи за желудком и, пожалуйста, не делай вид, что это самое шедевральное блюдо на планете.

Кто, если не Xiaomi?

Хотите сэкономить? Вперёд.

В Китае полно компаний, которые ведут бизнес совсем не так, как Xiaomi.

OnePlus производит только флагманы — лучшее "железо", чистый Android, быстрые обновления, адекватные цены.

Lenovo вовремя объединилась с Motorola — теперь на стороне китайцев и классные узнаваемые девайсы, и сила бренда, и опять же доступность для покупателей.

Похожая история с ZTE — эта компания вкладывает дикие средства и в разработку смартфонов, и в маркетинг.

Активна и Huawei — она заимствует у Apple все ключевые фишки, но смело лезет на мировой рынок, в том числе в США. Неудивительно, что за 2016 год Huawei вошла в тройку по продажам, реализовав аж 1,47 миллиарда смартфонов (из них только 467 миллионов пришлись на Китай). Вот что бывает, когда решены вопросы с патентами.

Можно вспомнить даже про Nokia, которая теперь тоже частично китайская. Уже ясно, что ценовая политика после ренессанса изменилась: стоимость новых моделей (3, 5, 6) не шокирует, как 10 лет назад, когда финны просили за гаджеты откровенно безумные деньги.

Разумеется, смартфоны Xiaomi разорвут конкурентов в том же ценовом диапазоне — тут нет никаких сомнений. Но во времена, когда все аппараты нужны примерно для одних и тех же задач (браузер, камера, приложения), решают не ядра процессора, а дизайн и логотип на корпусе.

И в этом плане Xiaomi — явный, безнадёжный и хронический аутсайдер.